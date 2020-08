Samsung Galaxy Watch 3 na nowym wideo. Są nowe funkcje i warianty

Samsung Galaxy Watch 3 to smartwatche, które były obiektem wielu przecieków. Zobaczymy je już w trakcie Unpacked. Tymczasem mamy kolejne wideo. Tym razem pochodzi ono z materiałów prasowych operatora AT&T. Tam można zobaczyć nowe funkcje, rozmiary czy warianty zegarków, które wkrótce trafią do sklepów.

Będą trzy warianty kolorystyczne zegarków Samsung Galaxy Watch 3. To Mystic Black, Mystic Bronze i Mystic Silver. Następnie mamy dwa rozmiary z kopertami 41 oraz 45 mm. Nowe funkcje obejmują m.in. wykrywanie upadku czy śledzenie cykli dla kobiet. Będzie tego dużo więcej i możecie to obejrzeć na poniższym filmie.

Samsung Galaxy Watch 3 ma kosztować w przedziale od 400 do 600 dolarów. Ceny będą więc wyższe w porównaniu do poprzedników, co warto mieć na uwadze. Kwoty w Polsce na razie są tajemnicą. Wiemy za to dużo o specyfikacji. Znane dane techniczne smartwatchy Samsung Galaxy Watch 3 znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Watch 3 – dane techniczne

1,2″ lub 1,4″ ekran AMOLED o rozdzielczości 360 x 360 pikseli ze szkłem Gorilla Glass DX

procesor Exynos 9110

1 GB pamięci operacyjnej RAM

8 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.0

Wi-Fi

modem LTE (opcjonalnie)

moduł NFC

bateria o pojemności 247 lub 340 mAh

pulsometr

czujnik ciśnienia krwi

barometr

45 x 46,2 x 11,1 lub 41 x 42,5 x 11,3 mm

48 lub 53 g

Tizen OS 5.5 z One UI 2.5

