iPhone 12 5G to seria obejmująca po dwa tańsze smartfony Apple i modele Pro. Dziś już wiemy, że nie mamy co ich spodziewać się we wrześniu, bo producent potwierdził opóźnienia. W sklepach nowe telefony z iOS pojawią się dopiero najwcześniej w październiku. Co jednak ciekawe, sprzedaż wszystkich telefonów nie musi odbyć się w tym samym czasie. Apple może podzielić ją na etapy.

Serwis źródłowy raportuje, że Apple może podzielić sprzedaż modeli iPhone 12 5G na dwa etapy. W pierwszym na rynek miałyby trafić modele mające 6,1-calowe wyświetlacze. Następnie ten najmniejszy z 5,4-calowym ekranem i wariant Pro Max. Informacje te bazują na łańcuchu dostaw i pochodzą od firmy zaopatrującej giganta w komponenty SLP.

Sprzedaż modeli iPhone 12 5G rzeczywiście może zostać podzielona przez Apple na etapy

Opóźnienia związane z przygotowaniami zapewne musiały wpłynąć na produkcję. Zresztą już wcześniej pojawiły się plotki, jakoby iPhone 12 Pro Max miał najbardziej złożoną konstrukcję. Z tego też powodu miałby trafić do sprzedaży najpóźniej ze wszystkich czterech. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Ciągle nie wiadomo, kiedy gigant planuje pochwalić się nowymi telefonami z iOS. Jeśli prezentacja odbędzie się we wrześniu, to pewnie w drugiej połowie przyszłego miesiąca.

źródło: Digitimes