iPhone 12 5G ma dostać obsługę dwóch technologii dla sieci komórkowych nowej generacji i są to mmWave oraz Sub-6GHz, o czym już wam wspominaliśmy. Pierwszy zapewnia szybsze przesyłanie danych i jest stosowany w miejscach o większym zaludnieniu. Drugi tam, gdzie ludzi jest mniej. Co jednak ciekawe, a co sugeruje raport serwisu źródłowego, Apple w przypadku modeli iPhone 13 może podejść do tematu w inny sposób. Nie wiadomo, ile jednak jest w tym prawdy.

iPhone 13 według plotek ma dostać tylko takie modemy, które będą obsługiwać mmWave lub Sub-6GHz, ale nie oba naraz. Tak więc telefony z iOS na 2021 rok nie miałyby możliwości nawiązywanie połączenia z oboma typami sieci. Nawet jeśli tak będzie, to decyzja może dotyczyć tylko wybranych rynków, a nie wszystkich, bo trudno byłoby to sobie wyobrazić.

iPhone 12 5G już blisko, ale na modele iPhone 13 jeszcze poczekamy

Tegoroczne smartfony z iOS Apple zaprezentuje pewnie we wrześniu. Obecnie mówi się o tym, że konferencja może odbyć się jednak nie w pierwszej, a drugiej połowie wspomnianego miesiąca. Co wynika pewnie z faktu, że firma borykała się z licznymi opóźnieniami. Za kilka tygodni zobaczymy dwa tańsze telefony oraz droższe modele Pro. Na trzynastki poczekamy ponad rok.



