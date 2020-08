Huawei Watch GT 2 Pro i Honor Watch GS Pro to dwa nowe smartwatche Chińczyków, które są w przygotowaniu. Dowiadujemy się, że na są już certyfikowane, co przybliża je do rynkowego debiutu. Wygląda na to, że premiera jest nieodległa. Niestety, o nowych wearables wiadomo bardzo niewiele.