iPhone 12 5G to cztery nowe smartfony Apple, które powinniśmy normalnie zobaczyć we wrześniu 2020 roku. Będą jednak opóźnienia, co potwierdził CFO firmy, Luca Maestri. Nastąpiło to po ujawnieniu kwartalnych wyników Apple. Nowe iPhone’y nie zostaną zaprezentowane w standardowym terminie, a kilka tygodni później.

iPhone 12 5G nie zadebiutuje w sklepach we wrześniu. Już od jakiegoś czasu mówiło się, że Apple ma opóźnienia. Gigant z Cupertino jednak nie zabierał oficjalnego głosu w tej sprawie. Teraz to uległo zmianie i nastąpiło to po ogłoszeniu ostatnich wyników kwartalnych, które były naprawdę dobre. Na nowe telefony z iOS przyjdzie nam poczekać trochę dłużej.

Informację przekazał CFO Apple, Luca Maestri. Dowiadujemy się, że iPhone 12 5G zostanie wprowadzony kilka tygodni później. Tak więc wiele wskazuje na to, że debiut odbędzie się w październiku. O ile opóźnienia nie będą jeszcze większe. Tak więc teoretycznie nie można wykluczyć zapowiedzi na przykład w drugiej połowie września. Ta może się odbyć, ale z zakupem trzeba będzie poczekać dłużej.



iPhone 12 5G ma być dla Apple żyłą złota

Wiemy, że Apple przygotowuje cztery nowe modele telefonów. Będą to iPhone 12 Pro w dwóch odsłonach oraz dwa tańsze modele, które to też otrzymają modemy 5G. Sugeruje się, że to właśnie ten element sprawi, że wielu użytkowników starszych smartfonów w końcu zdecyduje się na przesiadkę. Prognoza sprzedaży jest bardzo dobra. Pomimo panującej na świecie sytuacji.

Data premiery modeli iPhone 12 5G nie jest znana. Apple ujawni ją dopiero na około 10 dni przed planowanym wydarzeniem. Tak było przed laty i w tym roku zapewne się to nie zmieni. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej informacji.



Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło