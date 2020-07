Oppo Watch z Wear OS oficjalnie. Cena smartwatcha jest atrakcyjna

Oppo Watch to smartwatch, który doczekał się oficjalnej zapowiedzi globalnej wersji. Zegarek pracuje pod kontrolą platformy Wear OS i będzie dostępny w dwóch rozmiarach. Są to tarcze 41 i 46 mm. Cena Oppo Watch wydaje się być całkiem atrakcyjna. Spodziewajmy się tego smartwatcha także na terenie Polski.

Oppo Watch to smartwatch, który w Chinach debiutował już kilka miesięcy temu. Globalna wersja zegarka z Wear OS miała pojawić się wiosną, ale doszło do opóźnień. Teraz doczekaliśmy się premiery. Cena mniejszego modelu to 229 funtów (ok. 1100 złotych). Natomiast za wariant z większą kopertą 46 mm trzeba będzie zapłacić 369 funtów (ok. 1800 złotych).

Smartwatch Oppo Watch ma 1,6-calowy ekranik o rozdzielczości 320×360 pikseli lub 1,9-calowy o rozdzielczości 402×476 pikseli. Większy model zegarka z Wear OS jest ciekawszy, bo ma wbudowany modem łączności z sieciami LTE, czego w mniejszym wariancie nie ma. Bateria ma zapewnić do 14 dni pracy, gdy jest włączony tryb oszczędny.

Pod obudową Oppo Watch znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon Wear 3100 wspomagany przez 1 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 8 GB miejsca. Znajdziemy tu wszystko, co oferuje Wear OS, a więc Asystenta, Sklep Play czy Google Fit. Sprzedaż ma ruszyć na początku września. Dane techniczne smartwatcha Oppo Watch znajdziecie poniżej.

Oppo Watch – dane techniczne

1,6″ lub 1,9″ ekran AMOLED o rozdzielczości 320×360 lub 402×476 pikseli

lub pikseli procesor Qualcomm Snapdragon Wear 3100

1 GB pamięci RAM

8 GB miejsca na dane

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth

NFC

mikrofon i głośnik

modem LTE (w wersji 46 mm)

pulsometr

wodoszczelność na poziomie 5 ATM

40 lub 45,5 g

bateria o pojemności 300 lub 430 mAh

Wear OS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło