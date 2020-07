Redmi Watch to smartwatch Xiaomi, którego premiera wydaje się być nieodległa. Jeden z leakerów przekazał na łamach Weibo, że debiut zegarka jest blisko. Sprzęt pojawiał się w plotkach już w zeszłym roku. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową HMSH01GE. Niestety, na temat Redmi Watch wiadomo bardzo niewiele.

Redmi Watch to urządzenie, które już pojawiało się w przeciekach. To nowy smartwatch Xiaomi, który tym razem zadebiutuje z logo submarki. Wygląda na to, że debiut tego urządzenia jest bardzo blisko. Jeden ze sprawdzonych w przeszłości leakerów przekazał na łamach społecznościówki Weibo, że sprzęt zostanie wkrótce zaprezentowany. Dokładnego terminu jednak nie podano.

Na temat Redmi Watch wiadomo niewiele. Trudno powiedzieć, co zaoferuje ten zegarek. Xiaomi ma już własne smartwatche w ofercie z linii Mi. W tym całkiem udany model Color. Domyślamy się, że ten submarki będzie tańszym urządzeniem z mniejszymi możliwościami. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce.

Smartwatch Redmi Watch wraz z nowym smartfonem

Redmi Watch zostanie pewnie pokazany w sierpniu. Wraz z nowym smartfonem, czyli modelem K30 Ultra. To telefon, który ma otrzymać procesor MediaTek Dimensity 1000+ oraz modem 5G. Sprzęt był już certyfikowany, a więc jego premiera musi być rzeczywiście nieodległa. Na więcej szczegółów musimy na razie poczekać.



Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło: Weibo