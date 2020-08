One UI 3.0 to nowa nakładka firmy Samsung, która bazuje na systemie Android 11. Producent ujawnił, które smartfony i tablety dostaną to uaktualnienie, jak i dwa kolejne. Firma wydłużyła do trzech lat wsparcie. Dzięki temu wiele z telefonów otrzyma nie tylko One UI 4.0, ale także nakładkę z numerkiem 5.0.

One UI 3.0 to nowe oprogramowanie Koreańczyków, które znajduje się obecnie na etapie testów deweloperskich. Samsung niedawno ogłosił, że wydłuża czas wsparcia związany z uaktualnieniami. W ten sposób telefony będą otrzymywać trzy duże aktualizacje, a nie dwie jak to było wcześniej. Teraz mamy listę modeli, którą udostępniła firma. Widzicie ją poniżej.

Te smartfony i tablety marki Samsung dostaną One UI 3.0 i kolejne aktualizacje

Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20 Plus 5G, S20 Plus, S20 5G, S20

Galaxy S10 5G, S10 Plus, S10, S10e, S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra 5G, Note 20 Ultra, Note 20 5G, Note 20, Note 10 Plus 5G, Note 10 Plus, Note 10 5G, Note 10, Not e10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G, Z Fold 2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold

Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G

Galaxy Tab S7 Plus 5G, Tab S7 Plus, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite

Wszystkie widoczne wyżej smartfony otrzymają uaktualnienie do One UI 3.0 z systemem Android 11. Jednak wiele z nich (te z tego roku) dostanie także aktualizację do systemów Android 12 i 13 z nakładkami (odpowiednio) One UI 4.0 i 5.0. Oczywiście, nie nastąpi to na dniach. Wszystkie kolejne nowe telefony, które dopiero zostaną zapowiedziane, też będą objęte trzyletnim okresem podstawowego wsparcia.

źródło