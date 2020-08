One UI 3.0 beta to poglądowe wydanie nakładki opartej na systemie Android 11. Samsung wkrótce uruchomi program pilotażowy na modelach Galaxy S20. Firma poinformowała, w których krajach będą odbywać się testy. Betę One UI 3.0 będzie można wypróbować także w Polsce. Obecnie zaprasza się deweloperów aplikacji.

One UI 3.0 beta oparte na systemie Android 11 wkrótce będzie dostępne do testów. Samsung przygotowuje się do uruchomienia publicznego programu pilotażowego, w który udział wezmą chętni właściciele modeli Galaxy S20 z wybranych rynków. Najpierw jednak firma chce się upewnić, że w poglądowym oprogramowaniu wszystko będzie działać, jak należy. Dlatego skierowała się do deweloperów.

One UI 3.0 najpierw przejdzie fazę pre-beta. Samsung zachęca deweloperów do skorzystania z tej możliwości. W ten sposób będzie można się upewnić, czy w nowym oprogramowaniu aplikacje działają, jak należy. Jeszcze zanim rozpocznie się publiczny program pilotażowy. Chęć udziału można zgłaszać w linku źródłowym. Początkowo będą to Galaxy S20 z koreańskiej i amerykańskiej dystrybucji.

One UI 3.0 beta i Android 11 także dla Galaxy S20 w Polsce

Samsung podał już listę z państwami, z których właściciele Galaxy S20 będą mogli brać udział w publicznym programie pilotażowym One UI 3.0 beta. Są to Chiny, Indie, Niemcy, Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Polska. Z czasem pewnie zostanie ona rozszerzona, ale cieszy, że nasz kraj został ujęty już na początku. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Nowości w nakładce nie zostały ujawnione. Wiemy, że to uaktualnienie nie trafi na modele S9.



