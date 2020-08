One UI 3.0 to nowa nakładka Koreańczyków, która bazuje na systemie Android 11. Aktualizacja znajduje się już w trakcie testów i Samsung Galaxy S20 z nowym oprogramowaniem został dostrzeżony w bazie Geekbench. Za kilka tygodni zapewne ruszy program beta One UI 3.0. Na finalne wydanie trochę jednak poczekamy.

One UI 3.0 to tegoroczna wersja oprogramowania firmy, która będzie bazować na systemie Android 11. Samsung Galaxy S20 będzie jednym z pierwszych telefonów, na którym z czasem pojawi się ta aktualizacja. Tymczasem wiemy, że są już prowadzone prace nad odświeżoną nakładkę. Dowodzi nam tego baza benchmarku Geekbench, gdzie dostrzeżono jeden z telefonów.

W bazie Geekbench znaleziono smartfona Samsung Galaxy S20 Plus, który pracował pod kontrolą systemu Android 11. Tak więc naturalnie z nakładką One UI 3.0, nad którą prace prowadzone są od jakiegoś czasu. Popularny benchmark nic nam nie ujawnia pod kątem planowanych nowości. Jest tylko potwierdzeniem tego, że oprogramowanie jest w przygotowaniu.

Android 11 z One UI 3.0 najpierw dla modeli Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 będzie pierwszym smartfonem, który załapie się na aktualizację do One UI 3.0. Na tych telefonach będzie można również testować wersję beta nowego oprogramowania, która to powinna być już dostępna za kilka tygodni. Będzie to też możliwe na modelach Note 20. Na finalne uaktualnienie trochę jednak poczekamy.

Domyślamy się, że Android 11 z One UI 3.0 zacznie trafiać na smartfony Samsunga dopiero pod koniec tego roku. W okolicy grudnia aktualizacja powinna pojawić się na tegorocznych flagowcach. Potem będzie trafiać na inne telefony. W przypadku modeli Galaxy S9 na uaktualnienie nie ma co liczyć.

