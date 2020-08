Dark Sky na Androida – aplikacja pogodowa powraca jako Darker Sky

Dark Sky na Androida to aplikacja, która zniknęła ze Sklepu Play w tym miesiącu. Przejęło ją Apple, które scali ją z systemem iOS. Jeśli tęsknicie za tym oprogramowaniem, to dobrym wyborem może być Darker Sky, który jest portem tego programu. Problem jednak w tym, że ta aplikacja zbyt długo może nie podziałać.

Dark Sky na Androida zostało zamknięte i było to aplikacja pogodowa, którą ceniło sobie wielu użytkowników. Jej właścicielem wcześniej w tym roku zostało Apple. Firma zdecydowała się wycofać oprogramowanie ze Sklepu Play, skąd nie można go już pobrać. Wynika to z faktu, że prowadzone są prace nad implementacją funkcji bezpośrednio w systemie iOS dla iPhone’ów. Z pomocą przychodzi jednak Darker Sky.

Darker Sky to tak naprawdę port jednej z wersji Dark Sky na Androida. Jego autor pozostaje anonimowy, co może wynikać z faktu, że mogło dojść do naruszeń własności intelektualnych, które są teraz własnością Apple. Większość podstawowych funkcji w niej działa. Są to pełna prognoza pogody, wehikuł czasu czy radar. Jednak pewne są nieaktywne i są to powiadomienia, alerty, widżety czy przesyłanie raportów o pogodzie.

Darker Sky czyli nowe Dark Sky na Androida długo może nie podziałać

Port Darker Sky na razie funkcjonuje, ale pamiętajmy, że w dowolnej chwili może to ulec zmianie. Apple może poodcinać dostęp do interfejsów po własnej stronie i to sprawi, że aplikacja pogodowa stanie się bezużyteczna. Obecnie się sprawuje i można ją uzyskać tylko poprzez kanał na Telegramie (link). W tym samym miejscu mają być dostarczane przyszłe aktualizacje programu.

Przeczytaj także: 8 wskazówek dla komunikatora Messenger

źródło