Android 11 beta 3 jest już dostępny i to już ostatnie poglądowe wydanie tej platformy Google przed wersją finalną. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego tu znajdziemy, to trochę nowości jest. Google w trzeciej becie systemu Android 11 dodało nowe emoji. Jest też easter egg i modyfikacje obejmujące menu zasilania.

Android 11 beta 3 został udostępniony przez Google wczoraj. Wiemy, że program pilotażowy dobiega końca. Kolejne wydanie będzie już finalnym, które zostanie udostępnione we wrześniu dla wszystkich. Wprowadzono znowu pewne nowości. Rzućmy sobie okiem na zmiany i to, co nowego się pojawiło.

Co nowego w systemie Android 11 beta 3 – wykaz nowości

Android 11 beta 3 wprowadza easter egg, którym jest mini-gra. Możecie to zobaczyć poniżej. Następnie mamy nowe emoji, które zapowiedziano już wcześniej. Potem mamy modyfikacje związane z powiadomieniami o odtwarzaniu multimediów, które są oddzielone od innych. Pojawiają się pod szybkimi ustawieniami. Nowością jest dodanie przełącznika ukrywającego odtwarzacz po zakończeniu sesji multimedialnej.

Here’s what doing the easter egg enables. Credits: anoop_V1 on Telegram. pic.twitter.com/oVMgpz6WOI — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 6, 2020

W systemie Android 11 beta 3 pojawiają się także pomniejsze udoskonalenia obejmujące przeprojektowane menu zasilania. Jak dobrze wiemy, tam dodano karty oraz dostęp do sterowania inteligentnymi urządzeniami. Google postanowiło scalić przyciski do wyłączania i ponownego uruchamiania. Widzicie to na poniższym zrzucie ekranowym.

Finalna wersja systemu Android 11 jest już blisko. Google uaktualni oprogramowanie o wrześniowe poprawki bezpieczeństwa, które będą gotowe za kilka tygodni. Potem przyjdzie czas na premierę finalnej wersji, która odbędzie się w przyszłym miesiącu. Najpierw aktualizacja trafi na Pixele, a potem także na telefony partnerów OEM.

