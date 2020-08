Samsung Galaxy Watch Active 2 w końcu dostaje funkcję EKG

Samsung Galaxy Watch Active 2 debiutował rok temu i jedną z najważniejszych funkcji zegarka miało być EKG. Minął rok i to ciągle nie działało. Teraz w końcu ulega to zmianie. Koreańczycy aktywowali elektrokardiogram ze smartwatcha Galaxy Watch Active 2. Niestety, taka funkcja na razie działa tylko na jednym rynku.

Samsung Galaxy Watch Active 2 to smartwatch sprzed roku. Był to pierwszy zegarek Koreańczyków, który otrzymał wsparcie dla EKG. Niestety, tylko pod kątem sprzętowym, bo funkcja do tej pory nie działała i elektrokardiogram pozostawał zablokowany. Teraz pierwsi użytkownicy urządzenia w końcu będą mogli z tego skorzystać.

Samsung Galaxy Watch Active 2 ma już odblokowane EKG w jednym kraju. To Korea Południowa, gdzie producent uzyskał zgodę na włączenie takiej funkcji. Wiemy też, że elektrokardiogram został dopuszczony także w Stanach Zjednoczonych. Tam jednak nie został jeszcze aktywowany.

W Polsce na możliwość wykonania zegarkiem Samsung Galaxy Watch Active 2 badania EKG zapewne trochę sobie poczekamy. To wymaga odpowiednich zgód od organizacji medycznych. Całość wiąże się z uzyskaniem certyfikatu dopuszczającego działanie takiej opcji. Dane techniczne smartwatcha Samsung Galaxy Watch Active 2 znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Watch Active 2 – dane techniczne

1,2″ lub 1,4″ ekran AMOLED o rozdzielczości 360 x 260 pikseli

2-rdzeniowy procesor Exynos 9110 1,5 GHz

768 MB lub 1,5 GB pamięci RAM

4 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.0

Wi-Fi b/g/n

GPS/GLONASS

NFC

moduł do badania EKG

modem LTE (opcjonalnie)

bateria o pojemności 247 lub 340 mAh

zgodność ze standardem MIL-STD-810G i IP68

Tizen OS

