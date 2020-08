Cast Connect dla Android TV. Google prezentuje demo

Cast Connect to nowe rozwiązanie Google, które zaprojektowano z myślą o platformie Android TV. W ten sposób aplikacje w trakcie przysyłania mają być bardziej natywne. Możliwe to będzie dzięki wsparciu dla pilotów i innych funkcji. Google udostępniło demo z prezentacją możliwości rozwiązania. Rzućmy sobie na nie okiem.

Cast Connect dla Android TV Google ogłosiło wcześniej w tym tygodniu. To nowe rozwiązanie, które ma sprawić, że przesyłanie zawartości ma być bardziej natywne. Teraz zaprezentowano demo pokazujące możliwości platformy. Firma zapowiedziała także pierwsze zgodne aplikacje, które powstały we współpracy z wybranymi partnerami.

Zacznijmy od demo. Cast Connect pozwala aplikacjom na urządzenia z Androidem, iOS i Chrome na bezpośrednie przesyłanie do tej samej aplikacji na telewizorze z platformą Android TV. Dzięki temu nie trzeba telefonu do sterowania. Może to być dodatkowy pilot. Ułatwione jest też wchodzenie w interakcję z innymi treściami. Poniżej animacja udostępniona przez Google.

Google ujawnia aplikacje zgodne Cast Connect dla Android TV

Google nawiązało już pewne współprace z częścią partnerów, które mają na celu zapewnić wsparcie dla funkcji Cast Connect w oprogramowaniu firm trzecich. Zgodne obecnie aplikacje to na razie CBS All Access, Stan i SVOD. Z czasem oczywiście będzie ich więcej. To tylko kwestia upływającego czasu.

