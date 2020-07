Android 11 beta 2.5 to najnowsza, poglądowa wersja nowego systemu Google, którą udostępniono testerom. Nowości za wiele tu nie ma, bo skupiono się na poprawkach błędów. Jeden z nich dotyczy problemu ekranów modeli Google Pixel 4. Finalne wydanie nowego Androida 11 powinno zostać udostępnione we wrześniu.

Android 11 beta 2.5 to poprawki błędów

Android 11 beta 2.5 wprowadza rozwiązanie błędów z ekranami z Google Pixel 4, na co skarżyli się testerzy. W przypadku tych modeli usunięto także błędy powiązane z powrotem do stabilnej wersji oprogramowania. Naprawiono też usterkę powiązaną ze słyszeniem i nagrywaniem dźwięku w połączeniach VoIP.

Wiemy też, że Google zmieniło zachowanie szuflady powiadomień i paska nawigacji. Android 11 beta 2.5 usuwa też sporadyczne problemy, które objawiały się restartowaniem się urządzeń. Są te poprawki obejmujące wybrane aplikacje, w tym aparatu, wiadomości i dialera. W przypadku smartfonów Pixel oznaczenie nowego buildu to RPB2.200611.012.

