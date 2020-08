Samsung Galaxy Note 20 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się jutro. Telefon był obiektem mnóstwa przecieków. Cena, specyfikacja techniczna czy pewne nowe funkcje wyciekły do sieci już wcześniej. Zobaczmy więc, co wiemy o modelu Samsung Galaxy Note 20 Ultra tuż przed jutrzejszą konferencją Unpacked.

Premiera Samsung Galaxy Note 20 Ultra odbędzie się już jutro na Unpacked. Nowy flagowiec Koreańczyków był obiektem mnóstwa przecieków. Na jego temat w ciągu ostatnich kilku tygodni dowiedzieliśmy się naprawdę wiele. W ostatnich dniach plotki przybrały na sile. Zobaczmy, co już wiemy o tym telefonie z S Pen.

Duży ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

Samsung Galaxy Note 20 Ultra otrzyma wielki ekran AMOLED o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli). Wyświetlacz będzie w stanie odświeżać obraz w 120 Hz. Jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie, gdzie umieszczono aparat z sensorem 10 MP i obiektywem ze światłem f/2.2. Prawdopodobnie w ocenie DisplayMate ekran ten uzyska najlepszą ocenę wśród wszystkich telefonów, ale o tym przekonamy się wkrótce.

Z różnymi procesorami

Wiemy, że Samsung Galaxy Note 20 Ultra w zależności od rynku otrzyma różne procesory. Na pewnych będzie to Qualcomm Snapdragon 865 Plus, a na innych autorski Exynos 990. Niestety, wyniki w benchmarkach pokazują przewagę tego pierwszego. Natomiast w Europie otrzymamy drugi z układów SoC, co warto mieć na uwadze. Niezależnie od wykorzystanego procesora pod obudową znajdzie się także 12 GB pamięci operacyjnej RAM. W przypadku miejsca na dane będą dwie opcje – 256 lub 512 GB, które będzie można rozbudować z użyciem kart microSD.

Potrójny aparat z sensorem 108 MP

Samsung Galaxy Note 20 Ultra otrzyma aparat fotograficzny, który będzie naprawdę duży, co widzieliśmy już na renderach. Wiemy, że główny sensor 108 MP będzie wspomagany przez obiektyw szerokokątny z matrycą 12 MP i światłem f/2.2 oraz kamerkę do zoomu z sensorem 12 MP i światłem f/3.0. Zoom optyczny będzie 5-krotny, a Space Zoom zapewni 50-krotne przybliżenie. Będzie też laserowy autofocus oraz nagrywanie filmów w jakości 8K UHD.

Bateria o pojemności 4500 mAh i nowe piórko S Pen

Samsung Galaxy Note 20 Ultra dostanie akumulator o pojemności 4500 mAh. Będzie to więc trochę mniejsza bateria od tej z modelu S20 Ultra. W zestawie ma znaleźć się ładowarka o mocy 25 W. Następnie mamy nowe piórko S Pen. Będzie ono najbardziej zaawansowane w historii tego akcesorium. Wiemy, że czas reakcji ma wynieść tylko 9 ms. Pewne nowe funkcje rysika zaprezentowano na wideo.

W trzech kolorach obudowy

Klienci decydujący się na zakup Samsunga Galaxy Note 20 Ultra będą mieli do wyboru trzy opcje kolorystyczne obudowy. To odcienie Mystic Bronze, Mystic Black i Mystic White. W takich samych barwach będzie można zakupić słuchawki Buds Plus, które też zostaną zaprezentowane w trakcie Unpacked. Najciekawiej prezentuje się pierwszy z wymienionych kolorów.

Cena i przedsprzedaż

Niedługo po Unpacked ma ruszyć przedsprzedaż smartfonów. Wiemy, że Samsung Galaxy Note 20 Ultra będzie dostarczany w ramach zamówień przedpremierowych ze słuchawkami Galaxy Buds Live lub Plus. Cena smartfona nie będzie jednak niska. W Europie ma to być kwota 1299 euro, czyli około 5720 złotych. Tak więc w Polsce spodziewajmy się właśnie mniej więcej takiej ceny.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus lub Exynos 990

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 10 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 + 12 MP f/3.0

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

164,8 x 77,2 x 8,1 mm

Android 10 z One UI 2.5

