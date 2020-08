Xiaomi Mi A4 z systemem Android One powinien być kolejnym smartfonem Chińczyków z czystą platformą Google. Wygląda jednak na to, że sprzęt nie zadebiutuje. Xiaomi wycofało się z programu, co już potwierdziło. Przyczyny decyzji nie zostały podane, ale możemy się domyślać, że było to wynikiem licznych problemów.

Aktualizacja: Xiaomi Mi A4 być może jednak trafi do sprzedaży, choć oczywiście obecnie nic na to nie wskazuje. Źródło informacji wyjaśnia, że jednak nie ma potwierdzonych decyzji związanych z systemem Android One i chińską marką. Wypowiedź bazuje na obserwacjach rynku. Tak więc nadzieja umiera ostatnia. Treść oryginalnego artykułu znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi A4 z systemem Android One pojawiał się już w plotkach. Jeśli czekacie na ten telefon, to nie mamy jednak dla was dobry wieści. Wygląda na to, że sprzęt nie zadebiutuje. Chiński producent przekazał jednemu z niemiecki serwisów, że opuszcza program. Taka zapadła decyzja i nic na to nie poradzimy.

Xiaomi wprowadziło do oferty smartfona Mi A1 w 2017 roku. W kolejnych dwóch latach pojawiły się dwa kolejne modele z systemem Android One. Pracowały one pod kontrolą czystej platformy Google, a nie autorską nakładką producenta, czyli MIUI. Część klientów sobie to chwaliło, choć nie obyło się bez problemów.

Xiaomi Mi A4 nie powstanie, bo Android One był wadliwy

Chiński producent nie podał powodów podjętej decyzji. Jednak Xiaomi Mi A4 może nie zadebiutować z tego powodu, że Android One sprawiał naprawdę duże problemy. Zwłaszcza w przypadku dostarczania dużych aktualizacji platformy Google. Te były wycofywane, poprawiane, następnie udostępniane ponownie. I tak po kilka razy.

