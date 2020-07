Samsung Galaxy Note 20 to smartfon, którego przedsprzedaż ruszy zaraz po Unpacked. Wiemy już, że na wybranych rynkach będzie można liczyć na słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds Live lub Plus. Domyślamy się, że ten gratis w przedsprzedaży Samsung będzie dorzucać na terenie większości rynków. Również u nas w Polsce.

Samsung Galaxy Note 20 jest już blisko. Niedługo po konferencji Unpacked rozpocznie się przedsprzedaż nowych smartfonów. Klienci, którzy zdecydują się na ich zakup, będą mogli liczyć na ciekawy prezent. To słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Live lub starsze Plus. Ujawnia na to zdjęcie, które widzicie poniżej.

Przedsprzedaż modeli Samsung Galaxy Note 20 na części rynków rozpocznie się 6 sierpnia, czyli dzień po Unpacked. Widzimy, że potrwa dwa tygodnie i tak pewnie będzie w większości krajów. Klienci zamawiający telefony w terminie do 19 sierpnia otrzymają voucher na słuchawki. W ten sposób będą mogli odebrać Galaxy Buds Live lub Plus.

Polska przedsprzedaż modeli Samsung Galaxy Note 20 pewnie też wraz z Galaxy Buds Live

Na razie nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało w Polsce, Jednak możemy być niemal w 100 proc. pewni, że krajowa przedsprzedaż będzie wyglądała bardzo podobnie. Zapewne przedpremierowe zamówienia na modele Samsung Galaxy Note 20 też będziemy mogli składać do 19 sierpnia. Potem telefony trafią na rynek.

Wiemy, że ceny modeli Galaxy Note 20 nie będą niskie. Smartfony będą drogie, ale z drugiej strony będą to najlepsze flagowce z piórkiem S Pen w historii całej serii. Kwoty w kraju na razie pozostają tajemnicą. Pewnie jednak poznamy je jeszcze przed Unpacked i zanim ruszy przedsprzedaż.

