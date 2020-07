Google Maps z nowym banerem powiązanym z COVID-19

Google Maps już wcześniej otrzymało funkcję powiązane z chorobą COVID-19. Koronawirus w Stanach Zjednoczonych jednak bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego Google postanowiło dodać w aplikacji Mapy nowy baner. Zachęca on do włożenia maski, co ma chronić życia. Komunikat pojawia się na karcie Odkrywaj.