Galaxy Note 20 Ultra w Geekbench. Widać przewagę Snapdragona

Galaxy Note 20 Ultra to flagowiec marki Samsung, który zadebiutuje z dwoma różnymi procesorami. Benchmarki pokazują, że wariant z Exynosem będzie oferować mniejszą wydajność. Dowodzi tego Geekbench, gdzie dostrzeżono dwa modele Samsunga Galaxy Note 20 Ultra. W Europie wersji ze Snapdragonem nie dostaniemy.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra już wkrótce zadebiutuje i ruszy przedsprzedaż. Jak dobrze wiemy, w zależności od rynku pojawią się telefony mające różne procesory. Na jednych będzie to Exynos 990, a w innych Snapdragon 865 Plus. Benchmarki pokazują, że smartfony nie będą sobie równe. Rzućmy sobie na to okiem na przykładzie Geekbench.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra z procesorem Snapdragon 865 Plus wykazuje większy potencjał. Różnicę w Geekbench widać przede wszystkim w teście wieku rdzeni. Względem modelu z Exynosem jest to blisko 500 punktów różnicy, co jest dużą wartością. Oba benchmarki możecie zobaczyć poniżej.

Wiemy, że Samsung Galaxy Note 20 Ultra w Europie dostanie właśnie Exynosa. Snapdragon 865 Plus pojawi się m.in. na wybranych rynkach azjatyckich i w Ameryce. Nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić. Znane dane techniczne modelu Galaxy Note 20 Ultra znajdziecie poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów koreańskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus lub Exynos 990

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 10 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 + 12 MP f/3.0

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

164,8 x 77,2 x 8,1 mm

Android 10 z One UI 2.5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło (2)