Samsung Galaxy Note 20 zadebiutuje z dwoma różnymi procesorami. Będą to Exynos 990 oraz nowy Snapdragon 865 Plus. Co jednak ciekawe, pierwszym układem nie będzie dokładnie tym, który umieszczono w modelach Galaxy S20. Samsung Galaxy Note 20 ma dostać lepiej zoptymalizowanego Exynosa 990 i ten ma być lepszy.

Samsung Galaxy Note 20 w Europie dostanie układ Exynos 990, o czym już wam wspominaliśmy. To procesor, który znamy z modeli Galaxy S20. Tymczasem na wybranych rynkach telefony otrzymają nowszego i jeszcze szybszego Snapdragona 865 Plus. Dlatego część fanów z Europy poczuło się tym faktem pokrzywdzonych. Możliwe jednak, że niepotrzebnie.

Exynos 990, który trafi pod obudowę smartfonów Samsung Galaxy Note 20, nie ma być dokładnie tym samym procesorem znanym nam z modeli S20. Koreańczycy lepiej go zoptymalizowali. Tak więc fizycznie będzie to ten sam układ SoC. Jednak powinien zapewnić lepszą wydajność dzięki udoskonaleniom, które wprowadził producent. Tych jednak nie sprecyzowano.

Exynos 990 z modeli Samsung Galaxy Note 20 pewnie i tak wolniejszy od Snapdragona 865 Plus

Pomimo usprawnień, które firma miała wprowadzić do układu Exynos 990 dla Galaxy Note 20, nie spodziewajmy się, że w tej wersji flagowiec zaoferuje lepszą wydajność od modeli ze Snapdragonem 865 Plus. Te ostatnie będą szybszymi smartfonami, co warto mieć na uwadze. W normalnym użytkowaniu nie powinno to jednak robić większej różnicy.

Samsung Galaxy Note 20 ma premierę na Unpacked. 5 sierpnia zobaczymy także cztery inne produkty. Wśród nich będzie też składany smartfon Z Fold 2. Dziś mieliśmy okazję zobaczyć go na pierwszym zdjęciu. Do premiery pozostało już tylko kilka dni.

