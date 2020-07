S Pen to rysik, który będzie dołączony do smartfonów Samsung Galaxy Note 20 Ultra i tańszego modelu. Dziś już wiemy, że będą występować spore różnice. Teraz mamy okazję zobaczyć nowe piórko na wideo. W ten sposób mamy możliwość rzucić na wybrane nowe funkcje. Zobaczmy więc, na co można liczyć.

Nowe funkcje piórka S Pen z modelu Samsung Galaxy Note 20 Ultra zaprezentowano na poniższym wideo. Najpierw pokazano opcje z wykorzystaniem przycisku. Wiemy, że jego dwukrotne wciśnięcie pozwala przełączać się pomiędzy trybami wskaźnika. W dalszej części filmu zaprezentowano opcje z zakresu ustawień. W tym zmianę prędkości czy stylu.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra otrzyma najlepsze piórko S Pen w historii

Dziś już wiemy, że Samsung Galaxy Note 20 Ultra dostanie najlepszy rysik S Pen w całej historii tego akcesorium. Prędkość reakcji ma wynosić zaledwie 9 ms. Dla porównania, w tańszym modelu telefonu będzie to 26 ms. Na więcej informacji musimy poczekać. Te z pewnością pojawią się jeszcze przed premierą.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra zostanie zaprezentowany na początku sierpnia. Obecnie smartfon jest w ogniu przecieków, które nie tylko obejmują piórko S Pen. Poznaliśmy kompletną specyfikację i widzieliśmy mnóstwo renderów. Wiemy też, że cena flagowca nie będzie niska.

