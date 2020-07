Xiaomi Mi 10 Pro Plus może być jednym z najlepszych smartfonów do gier. Dowiadujemy się, że otrzyma tryb Game Turbo, który pozwoli dostosowywać GPU. Rozwiązanie powstało we współpracy z Qualcommem. W ten sposób Xiaomi Mi 10 Pro Plus da dostęp do różnych ustawień graficznych, których nie ma w innych telefonach.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus to flagowiec, który ostatnio został dostrzeżony w AnTuTu. Tam dosłownie zmiażdżył konkurencję. Teraz dowiadujemy się, że może to być jeden z najlepszych smartfonów do gier. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego trybu o nazwie Game Turbo. Co to da?

Game Turbo powstało we współpracy z Qualcommem

Xiaomi Mi 10 Pro Plus otrzyma Game Turbo i wiemy, że jest to wspólny wysiłek prac inżynierów chińskiej firmy i Qualcomma, który to dostarczy procesory Snapdragon 865 Plus. Dzięki temu układ GPU Adreno 650 będzie można dostosowywać. Poniżej widać, że użytkownik skonfiguruje antyaliasing, filtrowanie anizotropowe czy tekstur. Będzie też można wybierać gotowe tryby z konkretnym zestawem predefiniowanych ustawień. Zapowiada się to co najmniej bardzo ciekawie.

Premiera Xiaomi Mi 10 Pro Plus w sierpniu

Wiemy, że premiera smartfona Xiaomi Mi 10 Pro Plus ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Sierpniowy debiut starał się sugerować nawet sam CEO firmy, Lei Jun. Telefon zapowiada się na naprawdę ciekawego flagowca. Wiemy też, że ma zaoferować bardzo szybkie ładowanie baterii. Możliwe, że będzie jednym z pierwszych modeli na rynku zgodnych z Quick Charge 5, które Qualcomm zapowiedział kilka dni temu. Kompletna specyfikacja nie jest jednak znana.

źródło: Twitter