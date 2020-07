OnePlus 8T dostrzeżony w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja

OnePlus 8T to nadchodzący flagowiec chińskiej marki, który został dostrzeżony w bazie Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Telefon ma zapewne Snapdragona 865 Plus, który wspomagany jest przez 8 GB RAM. Ponadto testowany OnePlus 8T pracował już pod kontrolą nowego systemu Android 11.

OnePlus 8T to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz urządzenie zostało dostrzeżone w bazie benchmarku Geekbench pod nazwą kodową KB2001. Najpewniej jest to tańszy model bez dopisku Pro w nazwie, choć ten drugi z pewnością też się pojawi. Przy okazji jest częściowa specyfikacja techniczna.

Testowany w Geekbench OnePlus 8T ma procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus oraz 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Widać też, że całość pracuje pod kontrolą Androida 11, który na razie znajduje się na etapie bety. Oczywiście, jest to oprogramowania z autorską nakładką, czyli OxygenOS 11. Wiemy, że w nim ma pojawić się tryb Always on Display.

Pełna specyfikacja techniczna modelu OnePlus 8T nadal tajemnicą

Oczywiście, jest zbyt wcześnie, abyśmy dysponowali kompletem informacji o danych technicznych. Specyfikacja na razie nie jest znana, ale wiemy, że OnePlus 8T otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Szczegół ten ujawnia kod źródłowy uaktualnionej aplikacji aparatu z OxygenOS. Wiemy też, że pojawi się bardzo szybkie ładowanie baterii Super Warp Charge. W ten sposób akumulator będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 65 W. Premiery spodziewam się jesienią – w okolicy końca września lub w październiku. Do tego czasu nowe telefony będą obiektem jeszcze wielu przecieków.



źródło