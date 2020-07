Samsung Galaxy Note 20 Ultra na wideo. Tak wygląda flagowiec z S Pen

Samsung Galaxy Note 20 Ultra doczekał się nowego przecieku i tym razem jest to wideo. Nagranie ujawnia nam, że nowe piórko S Pen pasuje do starszego notatnika, a więc pod tym kątem go nie przeprojektowano. Debiut modelu Samsung Galaxy Note 20 Ultra jest już blisko. Wiemy jednak, że jego cena nie będzie niska.