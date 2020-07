Samsung Galaxy Tab S7 Plus – wycieka specyfikacja nowego tabletu

Samsung Galaxy Tab S7 Plus to nowy tablet Koreańczyków, którego premiera jest już blisko. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Urządzenie dostanie ekran AMOLED o przekątnej 12,4 cala i wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Nie zabraknie też dużej baterii o pojemności 10090 mAh.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus to nowy, flagowy tablet Koreańczyków na 2020 rok, który był już obiektem przecieków. Teraz w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Dzięki niej mamy okazję rzuć okiem na planowane wyposażenie. Będzie to konkretny sprzęt.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus ma 12,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2800 x 1752 pikseli. Daje nam to zagęszczenie obrazu na poziomie 267 ppi. Sercem tabletu będzie nowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus, który trafi też do modeli Note 20. SoC ma być wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Wiemy, że Samsung Galaxy Tab S7 Plus dostanie także bardzo dużą baterię o pojemności 10090 mAh. Opcjonalnie będzie dostępny z modemami łączności z sieciami LTE i 5G. Jest też podwójny aparat z sensorami 13 i 5 MP. Przednia kamerka ma matrycę 8 MP. Znane dane techniczne tabletu Samsung Galaxy Tab S7 Plus znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus – specyfikacja techniczna

12,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2800 x 1752 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 + 5 MP

bateria o pojemności 10090 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

NFC

modem 4G lub 5G (opcjonalnie)

złącze USB C

S Pen

Android 10 z nakładką One UI

źródło: Sammobile