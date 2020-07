Samsung Galaxy Note 20 Ultra to smartfon, którego cena nie będzie niska. Poznajemy kwoty na terenie Grecji. Z nich wynika, że nowy flagowiec z piórkiem S Pen będzie jeszcze droższy od modelu S20 Ultra. Co ważne, mniejszy Samsung Galaxy Note 20 także będzie droższy od poprzednika. Zobaczmy więc, czego oczekiwać.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ujawnił ostatnio wygląd na oficjalnych renderach. Cena do tej pory pozostawała tajemnicą. Teraz za sprawą jednego z greckich serwisów poznajemy konkretne kwoty. Jak można było się domyślić, nie będzie tanio. Koreańczycy będą chcieli spore sumy za nowe flagowce z S Pen.

Cena modelu Samsung Galaxy Note 20 Ultra wyższa od modelu S20 Ultra

Z informacji ujawnionych przez źródło wynika, że cena modelu Samsung Galaxy Note 20 Ultra w Grecji ma zostać ustalona na poziomie aż 1499 euro. To daje nam kwotę na poziomie aż 6,7 tys. złotych. To dużo i o 100 euro więcej względem S20 Ultra. Mniejszy telefon ma kosztować 1249 euro, czyli około 5,6 tys. złotych. To również wyższa suma w porównaniu do poprzednika, który kosztował 999 euro.

Cóż, Samsung Galaxy Note 20 Ultra będzie więc naprawdę drogim smartfonem. Podwyżki cen to coś, z czym mamy do czynienia od dłuższego czasu. Z drugiej strony, ma to być najlepszy z dotychczasowych smartfonów koreańskiej marki. Data premiery nie jest znana, ale plotki mówią o 5 sierpnia. Wiemy jednak całkiem sporo o specyfikacji. Znane dane techniczne znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – dane techniczne

6,87-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1444 x 3096 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165 x 77,2 x 7,6 mm

Android 10 z One UI 2.5

