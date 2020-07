Galaxy Note 20 Ultra to nowy flagowiec marki Samsung, którego premiera odbędzie się za niecały miesiąc. Tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które prezentują rzeczywisty wygląd telefonu. Na fotkach uchwycono czarny wariant kolorystyczny smartfona Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Rzućmy więc sobie na niego okiem.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Niedawno poznaliśmy jego ceny. Mogliśmy go także obejrzeć na renderach. Teraz mamy zdjęcia, które ujawniają rzeczywisty wygląd telefonu.

Zdjęcia prezentują czarny wariant kolorystyczny modelu Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Wiemy, że to jeden z trzech z planowanych odcieni. Pozostałe dwa to biały i miedziany. Widzimy, że ekran ma okrągłe wcięcie u góry dla kamerki do selfie. Natomiast tylny aparat fotograficzny widzieliśmy już wcześniej na renderach. Sama wyspa wydaje się być naprawdę duża.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra zadebiutuje 5 sierpnia w trakcie konferencji Unpacked, która będzie w formie online. Podobnych zdjęć w najbliższym czasie będzie więcej. Do premiery jest blisko i przecieków będzie coraz więcej. Znane dane techniczne smartfona Samsung Galaxy Note 20 Ultra, które bazują na dotychczasowych wyciekach, znajdziecie poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów koreańskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – dane techniczne

6,87-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1444 x 3096 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165 x 77,2 x 7,6 mm

Android 10 z One UI 2.5

