Huawei P40 Pro Plus 5G – smartfon dostanie zaawansowany Face Unlock

Huawei P40 Pro Plus 5G to najbogatsza wersja nowego flagowca Chińczyków. Nowe plotki sugerują, że smartfon otrzyma zaawansowany mechanizm Face Unlock. Przedni aparat modelu Huawei P40 Pro Plus 5G ma składać się z sensora 32 MP oraz kamerki do głębi obrazu z 3D. Premiera nowych telefonów jest już blisko.