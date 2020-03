P40 Pro Plus 5G to nazwa najlepszego flagowca Huawei, które firma pokaże już za kilka dni. Nazewnictwo jest co najmniej ciekawe. Informacje na ten temat przekazał sprawdzony w przeszłości leaker. Tak więc Huawei P40 Pro Plus 5G będzie tym najciekawszym z nadchodzących modeli. Premiera już za cztery dni.

Huawei P40 Pro Plus 5G to najbogatsza edycja flagowca Chińczyków, które zobaczymy za kilka dni. W plotkach pojawiał się pod różnymi nazwami, w tym Premium Edition. Jednak ostatecznie ta właściwa jest taka, a nie inna, o czym poinformował na Twitterze Ishan Agarwal, O tym telefonie wiemy już naprawdę sporo.

Huawei P40 Pro Plus 5G ma ekran o rozdzielczości QHD+ oraz aparat fotograficzny z pięcioma obiektywami. Wiemy, że główny ma sensor 50 MP. Natomiast przednia kamerka składa się z sensorów 32 MP oraz ToF. Trudno powiedzieć, jakiej baterii się tu spodziewać. W tańszej opcji jest to 4200 mAh.

Wiemy, że Huawei P40 Pro Plus 5G zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Ma on być 50-krotny. Smartfon z pewnością będzie aspirować do lidera rankingu DxOMark Mobile. Czy jednak nim zostanie, to przekonamy się z czasem. Znane dane techniczne Huawei P40 Pro Plus 5G znajdziecie poniżej.

Huawei P40 Pro Plus 5G – dane techniczne

~6,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3160 pikseli)

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie 32 MP + ToF

aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP i diodą LED

bateria o pojemności około 4500 mAh (?)

Wi-Fi 802.11ax lub ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

Android 10 z nakładką EMUI 10.1

źródło: Twitter