OxygenOS 10 to aktualne wydanie nakładki firmy OnePlus i wspiera ona dark mode. Niestety, to funkcja, której nie obsługują wszystkie aplikacje. Dlatego uruchomiono testy rozwiązania, które ma wymusić ciemny motyw na programach. Taka funkcja znajduje się w becie OxygenOS 10 dla modeli OnePlus 7 i 7 Pro.

OxygenOS 10 bazuje na Androidzie 10 i wspiera dark mode. Jednak ciemny motyw to funkcja, której nie obsługują wszystkie aplikacje. Taki tryb można jednak wymusić i wiemy o tym OnePlus, który testuje podobne rozwiązanie. Dostrzeżono go w Open Becie 11 dla modeli 7 i 7 Pro. Funkcja skrywa się w kodzie oprogramowania.

Serwis źródłowy doszukał się w kodzie OxygenOS 10 Open Beta 11 dla smartfonów OnePlus 7 i 7 Pro wzmianek, które odpowiadają za wymuszony dark mode. Znajdują się one w ustawieniach. Następnie wprowadzono modyfikacje, które pozwoliły na aktywację funkcji. Poniżej widzicie zrzut ekranowy, który prezentuje nowy przełącznik.

OxygenOS 10 z dark mode dla aplikacji na smartfonach OnePlus jeszcze niegotowy

To funkcja, która jeszcze nie jest ogólnodostępna. Ponadto taki dark mode wymaga zgodnych aplikacji i ma to działać na podobnej zasadzie, co w przypadku DarQ. Tam również można wybierać programy, gdzie wymusza się ciemny motyw. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy OnePlus udostępni funkcję, ale powinna ona być dostępna na wszystkich modelach telefonów, które dostały aktualizację do OxygenOS 10.

źródło: XDA-Developers