Te funkcje z Galaxy S20 trafią do Galaxy S10 i Galaxy Note 10

Samsung Galaxy S20 zadebiutował z One UI 2.1 i wiemy, że są tam pewne nowe funkcje. Właściciele Galaxy S10 i Galaxy Note 10 również dostaną pewne z nich. Stanie się to możliwe za sprawą aktualizacji. Wśród nowości mają pojawić się Quick Share, Pro Video czy Single Take. Uaktualnienie ma być dostępne w kwietniu.

Samsung Galaxy S20 zadebiutował z nakładką One UI 2.1. Dziś już wiemy, że oprogramowanie to trafi także na starsze modele Galaxy S10 i Galaxy Note 10. Ponadto aktualizacja pojawi się także na smartfonach z 2018 roku. Jest bardzo możliwe, że uaktualnienie będzie udostępniane od kwietnia. Tymczasem poznajemy część nowości, które pojawią się na starszych telefonach.

One UI 2.1 wprowadzi do Galaxy S10 i Galaxy Note 10 te funkcje z Galaxy S20

Pierwszą nowością jest Quick Share, czyli funkcja podobna do AirDrop z urządzeń Apple. W ten sposób można szybko i wygodnie przesyłać pliki. Działa to w oparciu o Bluetooth i Wi-Fi Direct. W ten sposób można przesyłać dane z prędkością do 200 MB/s.

Następnie mamy Pro Viideo, czy zaawansowane funkcje do nagrywania filmów modelami Galaxy S20. To funkcja, która też trafi na smartfony Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10. Na koniec mamy Single Take. Poniżej wideo poświęcone tej opcji.

Cieszy, że Samsung nie zapomina o użytkownikach starszych modeli telefonów i udostępni im część nowych funkcji z Galaxy S20. Jak już wspomnieliśmy, One UI 2.1 na Galaxy S10 powinno być udostępniane już nawet od połowy kwietnia. Oczywiście, software będzie dystrybuowany etapami.

