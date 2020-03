EMUI 10.1 to nakładka, która zadebiutuje z modelami Huawei P40. Firma otrzymała dla oprogramowania w Chinach ważny rządowy certyfikat. Tam rzeczywiście pojawia się nazwa EMUI 10.1, a więc mamy kolejne potwierdzenie istnienia software z takim konkretnym numerkiem. Oficjalna zapowiedź jest już naprawdę blisko.

EMUI 10.1 w rzeczywistości doczekało się potwierdzenia wcześniej. Doszukano się takiej nazwy w testowym oprogramowaniu dla smartfona Huawei P40 Pro. Teraz software otrzymał rządowy certyfikat w Chinach. Przyznało go tamtejsze centrum odpowiedzialne za bezpieczeństwo cybernetyczne.

Nadanie EMUI 10.1 tego certyfikatu oznacza, że oprogramowanie spełnia wysokie wymagania stawiane przez chiński rząd pod kątem cyberbezpieczeństwa. Ma on poziom EAL4+ i to oznacza, że software przeszedł wszystkie potrzebne testy potrzebne przed uzyskaniem takiego certyfikatu. Premiera smartfonów Huawei P40 jest blisko i to właśnie na ich pokładzie spodziewamy się najpierw nowej nakładki.

EMUI 10.1 najpierw na Huawei P40, a potem na starsze modele

Wiemy, że po debiucie na smartfonach Huawei P40 przyjdzie czas, że EMUI 10.1 zacznie trafiać na starsze telefony Chińczyków. W sieci już pojawiła się nieoficjalna lista. Obejmuje ona modele, które powinny dostać z czasem aktualizację. Oczywiście, w pierwszej kolejności dostaną je Mate’y 30, potem P30 i inne. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło