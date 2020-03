iPhone 12 Pro był już obiektem wielu przecieków. Aparat w tych modelach ma dostać sensor ToF. Teraz pojawiły się nowe informacje o kamerze flagowców Apple. Dotyczą one obiektywu szerokokątnego i plotki pochodzą wprost z Chin. Są powiązane z tamtejszym łańcuchem dostaw. Jeśli są one prawdziwe, to będzie on składać się z siedmiu soczewek.

Informację przekazał analityk Guo Minghao. Obecnie Apple w obiektywie szerokokątnym korzysta z sześciu soczewek. Jednak w modelach iPhone 12 Pro zostanie ona zwiększona o jedną. Pamiętajmy też, że w tańszych smartfonach nadal będą dwa obiektywy. Plotki sugerują, że firma nie zamierza wprowadzić tam trzeciej kamerki.

iPhone 12 Pro Max będzie duży

Największym modelem Apple na 2020 rok będzie iPhone 12 Pro Max. Wiemy, że ten konkretny smartfon otrzyma naprawdę duży ekran o przekątnej aż 6,7 cala. Tak więc względem poprzedniego Maksa urośnie o 0,2 cala. Poza tym spodziewamy się bardzo szybkich procesorów A14 Bionic.

iPhone 12 Pro w mniejszej wersji ma otrzymać 6,1-calowy wyświetlacz. Apple ciągle planuje premierę na wrzesień, choć obecne problemy z koronawirusem powodują pewne opóźnienia w opracowywaniu telefonów. Mimo to firma wierzy, że nie będzie zmuszona przenieść debiutu na późniejszy miesiąc.

źródło: ITHome