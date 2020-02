iPhone 12 Pro Max i iPhone 12 Pro to dwa flagowe smartfony, które Apple pokaże we wrześniu. Obecnie znajdują się na etapie prototypów, ale już wkrótce projekty sprzętowe zostaną zamknięte. Nastąpi to wiosną i wtedy ruszy produkcja podzespołów, jak chipów Apple A14 Bionic. Zobaczmy, co już wiemy o telefonach z iOS 14.

iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max zadebiutują we wrześniu. Nowe smartfony z iOS 14 dostana wydajne procesory Apple A14 Bionic oraz udoskonalone aparaty fotograficzne. Co jednak tak naprawdę wiemy już w tym momencie? Okazuje się, że całkiem sporo. Zobaczmy sobie znane plotki.

Z modemami 5G

Apple w smartfonach iPhone 12 (nie tylko Pro) umieści modemy 5G. Mają one obsługiwać zarówno mmWave, jak Sub-6Ghz. Będzie to jedna z najważniejszych nowości w tegorocznych telefonach z iOS. Firma wierzy, że to właśnie sprawi, że wielu użytkowników starszych smartfonów dokona z tego powodu przesiadki. Zamówienia na 2020 rok będą naprawdę ogromne i kto wie, a może rzeczywiście padnie sprzedażowy rekord?

Wydajny procesor Apple A14 Bionic

Wszystkie wrześniowe modele dostaną bardzo mocny procesor Apple A14 Bionic. Nowy SoC ma być wytwarzany w 5-nanometrowej litografii. Spodziewajmy się, że pod kątem wydajności będzie miażdżyć wszystko, co obecnie znamy z telefonów. Wiemy też, że iPhone 12 Pro otrzyma 6 GB pamięci RAM i będą to kości LPDDR5. Co prawda, na potwierdzenie tych plotek poczekamy, alej jest to bardzo prawdopodobne. W tańszych modelach znajdzie się 4 GB RAM.

Być może z szybkimi kośćmi UFS 3.1

Apple lubi szybko implementować nowe standardy i jest możliwe, że iPhone 12 Pro otrzyma już kości na dane w postaci UFS 3.1. Czy tak się stanie, to przekonamy się z czasem, ale jest to wysoce prawdopodobne. W ten sposób ogólna wydajność telefonów z iOS 14 będzie większa. Oczywiście, czytnika dla kart pamięci się nie spodziewajmy.

Aparat ma szansę dostać czwarty obiektyw

iPhone 12 Pro i wariant Max mają dostać udoskonalone aparaty fotograficzne. Oczywiście, Apple nie zaimplementuje sensorów, które mają 100 megapikseli. Jednak mówi się o tym, że czwarty obiektyw ma szansę się pojawić. Będzie on wspomagany przez sensor ToF, który zwiększy możliwości kamery. Również w zakresie AR. Czy tak się jednak stanie, to przekonamy się z czasem. Obecnie to nic pewnego.

iPhone 12 Pro Max będzie duży

Jeśli wydaje się wam, że obecne Maksy Apple są duże, to wiedzcie, że iPhone 12 Pro Max otrzyma ekran o przekątnej aż 6,7 cali. W mniejszym modelu ma to być 6,1 cala i w obu przypadkach spodziewajmy się paneli OLED. Te zresztą trafią także do dwóch tańszych smartfonów. Wzrośnie pewnie trochę rozdzielczość. Po to, aby zachować dotychczasowe ppi na poziomie 458 pikseli na cal. Będzie też notch. Niestety, ten element nie zniknie. Jest jednak szansa na to, że uda się go nieco zmniejszyć.

Pojemniejsze baterie

iPhone 12 Pro Max dostanie na pewno bardzo duży akumulator. Spodziewajmy się baterii o pojemności ponad 4000 mAh. Wynika to m.in. z faktu implementacji modemów 5G, co podniesie zasobożerność na energię, ale nie tylko z tego powodu. Czy pojawi się zwrotne ładowanie, nad którym Apple pracuje? Tego nie wiemy. W zeszłorocznych modelach funkcji w końcu nie zaimplementowano.

Z systemem iOS 14

iPhone 12 Pro Max i mniejszy wariant dostaną naturalnie system iOS 14. Możliwe jednak, że będzie jak w zeszłym roku i od razu pojawić się iOS 14.1 lub w podobnej wersji. To wyjaśni się z czasem. Samo nowe oprogramowanie Apple zapowie już w czerwcu. W trakcie konferencji WWDC 2020.

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

źródło: opracowanie własne