Redmi Note 9S to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego premiera odbyła się dziś. Telefon to przebrandowany model z indyjskiego rynku, któremu zmieniono nazwę na nieco inną. Cena Redmi Note 9S jest naprawdę atrakcyjna. Smartfon będzie dostępny do kupienia w Polsce. W naszym kraju ceny też powinny być niskie.