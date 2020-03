iPhone 12 nie jest jeszcze gotowy i obecnie znajduje się na tak zwanym etapie EVT. Apple może spotkać się z pewnymi opóźnieniami. Winny jest chiński koronawirus, który ograniczył loty pracowników Apple do Państwa Środka. Nie wiadomo, jak to może wpłynąć na produkcję modeli iPhone 12, która ruszy latem.

iPhone 12 jest w przygotowaniu i niedawno podsumowaliśmy wam znane plotki o modelach Pro. Wiemy, że obecnie smartfony znajdują się na tak zwanym etapie EVT. To inżynierskie testy walidacyjne, czyli bardzo ważny moment w projektowaniu urządzeń. Wiąże się on z częstymi lotami pracowników Apple do Chin, ale tamtejszy koronawirus mocno je ograniczył.

Reuters w tym tygodniu opublikował raport, z którego wynika, że koronawirus mocno wpłynął na podróże pracowników Apple do Chin. To oznacza, że iPhone 12 może być przygotowywany dłużej niż zazwyczaj. Jak dobrze wiemy, firma spotyka się także z innymi trudnościami i te dotyczą produkcji „dziewiątki”. Będzie to tańszy telefon z iOS, który zadebiutuje już w marcu.

Normalnie iPhone 12 powinien wyjść z etapu EVT już niedługo

Masowa produkcja telefonów z iOS rusza zazwyczaj w sierpniu. Nieco wcześniej uruchamiany jest testowy etap. Projekty EVT zamykane są przez Apple przeważnie już w marcu lub kwietniu. Jeśli iPhone 12 ma być gotowy na czas, to powinno to nastąpić w podobnym okresie. Możliwe jednak, że prace przeciągną się w czasie.

Trudno powiedzieć, jak chiński koronawirus może wpłynąć na dostępność modeli iPhone 12 we wrześniu. Niedawno CEO Apple stwierdził, że problem COVID-19 jest opanowany w Państwie Środka. Jednak epidemia rozprzestrzenia się na kolejne kraje.

źródło: Reuters