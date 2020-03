Galaxy Note 20 prawdopodobnie nie będzie znacząco różnić się od modeli Galaxy S20. Design powinien pozostać bez większych zmian, co potwierdzają dwa sprawdzone w przeszłości źródła. Specyfikacja i aparat modeli Samsung Galaxy Note 20 również będą zbliżone do serii S20. Nowe flagowce z S Pen będą jednak kanciaste.

Samsung Galaxy Note 20 jest już w trakcie przygotowywania. Wiemy, że w drodze są co najmniej dwie wersje telefonu. Teraz dowiadujemy się, że design nowych flagowców z S Pen nie będzie znacząco różnić się od tego, który znamy z serii Galaxy S20. Informacje przekazali dwa sprawdzeni w przeszłości leakerzy, którzy dostarczali nam już dużo potwierdzonych plotek.

Design modeli Samsung Galaxy Note 20 oraz specyfikacja czy aparaty pozostaną bez większych zmian. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się podobnych podzespołów oraz wyglądu obudowy. Pewnie nadal będzie to ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Natomiast z tyłu spodziewajmy się prostokątnej wyspy z kamerą. Jednak pewna zasadnicza różnica będzie.

Design Galaxy Note 20 podobny do Galaxy S20, ale z pewną różnicą

Jak wyjaśnia Max Weinbach, Samsung Galaxy Note 20 będzie podobny do modeli Galaxy S20. Jednak sama obudowa nie będzie miała tylu krągłości. Pojawią się prostsze narożniki i zasadniczą różnicą będzie także piórko S Pen. Więcej informacji nie przekazano.

Kernel modeli S20 sugeruje, że Samsung Galaxy Note 20 otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 865. Telefony powinniśmy zobaczyć w okolicy sierpnia tego roku. Dokładny design pewnie zostanie ujawniony w czerwcu. Wtedy dowiemy się, na ile te plotki okażą się prawdziwe.

