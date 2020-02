Mi Mix Alpha 5G to smartfon, którego Xiaomi jeszcze nie wprowadziło na rynek. Wygląda jednak na to, że debiut jest blisko. Firma uruchomiło w Indiach stronę poświęconą telefonowi. To oznacza, że Xiaomi Mi Mix Alpha 5G pewnie wkrótce tam się pojawi. Nie wiadomo jednak, co będzie z dostępnością w Polsce.

Xiaomi Mi Mix Alpha 5G został pokazany we wrześniu. Do tej pory jednak sprzęt nie trafił do sprzedaży. Cena to 20 tys. juanów, czyli ponad 11 tys. złotych. Zjawiskowy telefon najwidoczniej trafi także do Indii. W tym kraju uruchomiono już podstronę poświęconą produktowi.

Ciągle jednak nie wiemy, kiedy odbędzie się rynkowa premiera Xiaomi Mi Mix Alpha 5G. Już wcześniej było wiadomo, że dojdzie do opóźnień. Nie wiadomo również, czy sprzęt trafi do Europy. Co prawda, oglądać go w wybranych salonach można, ale na tym koniec. Opcji zakupu nie ma.

Nie pozostaje nic innego, jak czekać, aż Xiaomi Mi Mix Alpha 5G będzie dostępny. Co prawda, nie ma już najwydajniejszych podzespołów, ale i tak pewnie znajdą się tacy, którzy zakupią telefon z racji ekranu. Tymczasem za dwa dni będzie można ponownie próbować nabyć ostatniego flagowca, czyli 10 Pro. Dane techniczne modelu Xiaomi Mi Mix Alpha 5G znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi Mix Alpha 5G – dane techniczne

ekran Surround Display ze współczynnikiem screen to body 180,6%

procesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus z GPU Adreno 640

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

512 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny 108 Mpix f/1.69 + 20 Mpix f/2.2 + 12 Mpix f/2.0 z diodą LED

bateria o pojemności 4050 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android z MIUI

