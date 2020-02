Mi 10 Pro 5G to flagowiec Xiaomi, który bardzo szybko został wyprzedany. Jednak już 25 lutego rusza druga sprzedaż i ponownie nadarzy się okazja do zakupu. Wiele osób chce wiedzieć, kiedy Xiaomi Mi 10 Pro 5G pojawi się w Polsce. Cóż, prędko to nie nastąpi. W samych Chinach też występują problemy z dostępnością.