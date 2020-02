Mi 10 Pro i Xiaomi Mi 10 zostały pokazane w Chinach w tym tygodniu. Sprzedaż tańszego smartfona już się odbyła i co ciekawe, blisko 40 proc. zamawiających urządzenie to właściciele telefonów innych marek. Pozostali to dotychczasowi fani Xiaomi. Wygląda na to, że firma stworzyła flagowce, które ludziom się spodobały.

Xiaomi Mi 10 Pro i tańszy Mi 10 miały premierę w Chinach 13 lutego. Za nami pierwsza sprzedaż tańszego modelu, który rozszedł się błyskawicznie. Wariant Pro trafi do sprzedaży na początku przyszłego tygodnia. Obecnie czekamy na zapowiedź edycji global. Teraz dowiadujemy się, że blisko 40 proc. kupujących to właściciele telefonów należących do innych marek.

Informacje przekazał na łamach Weibo Xu Jieyun, generalny menadżer działu firmy odpowiedzialny za public relations. Tak duże zainteresowanie Xiaomi Mi 10 ze strony ludzi zaskoczyło samego producenta. Przekazano, że nie liczono na to, że pojawi się aż tak wielu nowych fanów. Cóż, o zainteresowaniu zdecydował pewnie przede wszystkim aparat fotograficzny, który uplasował się na szczycie rankingu DxOMark Mobile.

Sprzedaż Xiaomi Mi 10 Pro już we wtorek

Wiemy, że pierwsza, błyskawiczna sprzedaż modelu Xiaomi Mi 10 Pro odbędzie się 18 lutego. Tańszy wariant wyprzedał się w minutę. W przypadku droższego smartfona może to być nawet krótszy czas. Pomimo tego, że cena jest znacząco wyższa względem poprzedników. Jednak to zostało wyjaśnione przez CEO Redmi, Lu Weibinga. Przekazał on, że wpływ miały przede wszystkim znacznie większe koszty produkcji. W przypadku wybranych elementów firma musiała zapłacić dwa razy lub nawet więcej. To musiało znaleźć odzwierciedlenie w cenach.

