Mi 10 Pro wyprzedany. Xiaomi zapowiada problemy z dostępnością

Mi 10 Pro to flagowiec Xiaomi, który dziś w Chinach został wyprzedany w mniej niż minutę. Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy go będzie można kupić w Polsce, to nie mamy dobrych wieści. Przez najbliższe tygodnie Xiaomi Mi 10 Pro będzie dostępny w ograniczonej liczbie sztuk. Informację przekazał Pan Jiutang.