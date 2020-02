Mi 10 Pro oraz Xiaomi Mi 10 otrzymały ciekawą funkcję. To przybornik wideo, o którym raportują pierwsi użytkownicy nowych smartfonów. W ten sposób można uruchomić nagrywanie ekranu czy funkcję przesyłania obrazu. Wszystko to dostępne z poziomu jednego okienka, które znajduje się ponad innymi na ekranie.

Xiaomi Mi 10 Pro ostatnio mogliśmy zobaczyć na filmie z rozbiórki. Niedawno odbyła się pierwsza sprzedaż telefonu. Teraz użytkownicy zgłaszają informacje o tym, że w tej wersji MIUI 11 zaszyto w telefonach ciekawą funkcję. Jest nią przybornik wideo. To rozwiązanie dosyć podobne dla opcji do gier z innych telefonów.

Taki przybornik wideo widoczny jest na ekranie Xiaomi Mi 10 Pro i tańszego modelu w postaci niewielkiego okienka, gdzie umieszczono specyficzne funkcje. Widzicie to na załączonym zrzucie ekranowym. Będzie ono wyświetlane ponad innymi po uruchomieniu filmu. Rzućmy okiem na dostępne opcje.

Przybornik wideo dla Xiaomi Mi 10 Pro i Mi 10 z pewnością się przyda

Wspomniany przybornik wideo pozwala na rozpoczęcie nagrywania ekranu, tworzenie zrzutów ekranowych czy udostępnienie obrazu. Są też filtry, ulepszenia efektów dźwiękowych czy możliwość poprawy obrazu. To funkcje, które z pewnością w trakcie oglądania filmów będą przydatne.

Niestety, w przypadku Xiaomi Mi 10 Pro i tańszego modelu występują pewne problemy z dostępnością. W Chinach druga sprzedaż drugiego telefonu odbędzie się 21 lutego. Natomiast droższy model ma być dostępny do kupienia cztery dni później. Ciągle nie wiemy, kiedy spodziewać się wariantów global, które to trafią do sprzedaży na terenie Europy.

źródło: ITHome