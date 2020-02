One UI 2.0 i Android 10 trafiają na kolejny telefon i tym razem jest to Samsung Galaxy A70. Aktualizacja jest dostępna dla średniopółkowca i waży nieco ponad 2 GB. Na uaktualnienie do One UI 2.0 i Androida 10 czeka jeszcze wiele użytkowników smartfonów Koreańczyków. Z czasem będzie udostępniania na kolejne modele.