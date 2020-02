MIUI 11 – Xiaomi wprowadzi rejestr zachowań aplikacji

MIUI 11 nie stoi w miejscu i wiemy, że Xiaomi szykuje naprawdę sporo nowych funkcji. Teraz dowiadujemy się o kolejnej, którą jest rejestr zachowań aplikacji. W ten sposób użytkownicy smartfonów chińskiej marki będą mogli liczyć na zwiększone bezpieczeństwo. Zobaczmy, na czym to dokładnie ma polegać.

Wspomniany rejestr zachowań aplikacji z MIUI 11 będzie monitorować aktywność oprogramowania. Jeśli jakaś aplikacja będzie chciała uzyskać dostęp do poufnych uprawnień lub spróbuje uruchomić inny proces w tle, to użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. Poprzez specjalne powiadomienie. Dotyczy to także pewnych akcji, jak nagrywanie dźwięku w tle, uzyskiwanie dostępu do historii połączeń telefonicznych czy kontaktów. Poniżej kilka zrzutów ekranowych, które to prezentują.

Nie wiadomo, kiedy Xiaomi wprowadzi w MIUI 11 rejestr zachowań aplikacji

Na razie nie wiadomo, kiedy taka funkcja zostanie wprowadzona do nakładki MIUI 11 na stałe. Obecnie wiemy tylko tyle, że Xiaomi ją testuje. W drodze są też inne nowości. W tym szuflada aplikacji. Oczywiście, w przygotowaniu jest również dwunasta odsłona nakładki.

