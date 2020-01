MIUI 11 i Android 10 – beta trafia na Redmi Note 7, 8 Pro, Xiaomi Mi 9T, MIX 3, Mi 9 SE i 8 SE

MIUI 11 jest sukcesywnie udostępniane na kolejne telefony Chińczyków. Jednak w większości przypadków aktualizacja nie bazuje na systemie Android 10, a starszych, jak Pie czy Oreo. Wkrótce jednak trafi na kolejne modele Xiaomi oraz Redmi. Świadczy o tym dostępność wersji beta dla konkretnych smartfonów.

Android 10 z MIUI 11 beta trafia na te modele Xiaomi i Redmi

Xiaomi Mi 9T/Redmi K20

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi MIX 3

W większości przypadków jest to na razie chińska wersja beta MIUI 11, którą dla wymienionych wyżej telefonów już oparto na systemie Android 10. Tym samym podmieniono w nich wersję Pie. Wyjątkiem jest pierwszy z modeli. Mi 9T ma betę w wersji global.

Pamiętajmy, że finalna wersja oprogramowania oparta na systemie Android 10 trafi także na modele z globalnej dystrybucji. Nie nastąpi to jednak w szybkim czasie, ale z pewnością nie trzeba będzie czekać w nieskończoność. Chińczycy po tym, jak zaczęli udostępniać finalną wersję nakładki MIUI 11, teraz planują jak najwięcej modeli zaktualizować do nowej wersji platformy Google, co z pewnością cieszy. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na dostępność aktualizacji.

