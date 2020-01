Redmi Note 9 lub inny z nadchodzących telefonów submarki należącej do Xiaomi ma dostać ciekawy aparat. Na łamach Weibo opublikowano zdjęcie, które prezentuje trzy obiektywy. Jednak nie są one umieszczone jeden pod drugim. Wiemy tylko tylko, że to kamera jednego z nowych Redmi i główny sensor ma matrycę 64 Mpix.

Redmi Note 9 to smartfon Xiaomi, który ma zadebiutować jeszcze w tym kwartale. Możliwe, że mamy okazję zobaczyć jego aparat fotograficzny. Na łamach Weibo doszło do przecieku i jeden ze sprawdzonych leaksterów opublikował zdjęcie. Na nim można dostrzec część tylnego panelu telefonu. Za wiele tu nie widać, ale coś tam można dostrzec.

Wspomniany aparat należący do smartfona marki Redmi widoczny jest poniżej. Widzimy, że ma co najmniej trzy obiektywy. Umieszczono je prawdopodobnie na okrągłej wyspie, ale nie ma co do tego pewności. Wiadomo też, że Xiaomi umieściło tu główny sensor 64 Mpix. Pewnie jest to ISOCELL Samsunga.

To nie musi być aparat Redmi Note 9

Nie ma pewności, że jest to akurat Redmi Note 9. Biorąc jednak pod uwagę, że to właśnie tego smartfona submarki spodziewamy się w niedługim czasie, to jest to bardzo prawdopodobne. Choć z drugiej strony jest to może zwykły Redmi 9 bez dopisku Note w nazwie? Wszak tego modelu także wypatrujemy w tym kwartale. Tym bardziej, że w Note’ach 8 były cztery obiektywy i teraz rezygnacja z jednego wydaje się być mało prawdopodobna. Cóż, na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać. W najbliższym czasie wyjaśni się, co to za konkretny smartfon.

źródło: Weibo