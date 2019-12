Redmi 9 to nadchodzący smartfon submarki Xiaomi, którego premiera jest blisko. W Polsce dopiero co debiutował Note 8T. Tymczasem pewnie niedługo w Chinach zostanie pokazany także Redmi Note 9. Xiaomi ma użyć w jednym z modeli procesor MediaTek Helio G70. Są też znane pewne inne informacje o specyfikacji.

Redmi 9 jest już blisko i Xiaomi może pokazać go już w przyszłym kwartale. Premiera najpierw odbędzie się pewnie w Chinach. Potem jednak smartfon trafi na rynek w Indiach i do innych krajów. Będzie to kolejny telefon z niższej półki cenowej. Przez to jednak powinien się świetnie sprzedawać. Domyślamy się, że debiut Redmi Note 9 również musi być nieodległy.

Redmi 9 według plotek ma dostać procesor MediaTek Helio G70. Xiaomi wykorzystało układ SoC tej firmy wcześniej w modelu Note 8 Pro. Nie spodobało się to wszystkim fanom marki. Mimo to decyzja zapadła. Specyfikacja ma również obejmować 6,6-calowy ekran. Ma to być panel z małym wcięciem u góry dla kamerki do selfie w postaci łezki. Ma też pojawić się co najmniej 4 GB pamięci RAM i 64 GB miejsca na dane.

Redmi Note 9 i Redmi 9 będą hitem w ofercie Xiaomi

Domyślamy się, że oba smartfony będą naprawdę dobrze się sprzedawać. Xiaomi najpewniej pokaże pierwsze z nich już w przyszłym kwartale. Niestety, na ten moment więcej szczegółów nie jest znanych. Na kolejne informacje przyjdzie nam jeszcze poczekać. Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.

Zobacz bogatą ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: 91Mobiles