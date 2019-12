Xiaomi Mi Mix Alpha 2 zapewne powstanie. Będzie to kolejny smartfon koncepcyjny z ekranem Surround Display, który zaimplementowano w tegorocznym modelu pokazanym we wrześniu. Pytanie jednak: na co powinniśmy liczyć w nadchodzącym telefonie? Możliwe, że pojawi się kamera, która będzie już schowana bezpośrednio pod wyświetlaczem.

Xiaomi uzyskało ciekawy patent stworzony z myślą o interfejsie dla MIUI na smartfony z ekranami typu Surround Display, czyli takimi, jaki umieszczono w tegorocznym modelu Mi Mix Alpha. To właśnie tam opisano UI, które wykorzystuje w pełni przód oraz tył telefonu. Jest też schemat omawiający to, że kamery mogą zostać schowane pod ekranem. Widać to na ostatnich z poniższych rysunków dołączonych do wniosku. Z drugiej strony, zawsze można użyć wysuwanego aparatu, co też nie powinno być przeszkodą.

Xiaomi Mi Mix Alpha 2 dopiero w 2020 roku

Xiaomi Mi Mix Alpha 2 to smartfon, który zapewne zostanie pokazany dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Na wcześniejszy debiut nie ma co liczyć. To smartfon, o którym na razie wiemy bardzo niewiele. Trudno też powiedzieć, czy ponownie będzie to koncepcyjne urządzenie. Możliwe, że pojawi się w regularnej sprzedaży i będzie szerzej dostępne względem telefonu z 2019 roku.

