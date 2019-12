Samsung Galaxy Fold to składany smartfon Koreańczyków. Obecnie jest to jeden z najciekawszych telefonów na rynku. Sprzęt jest już dostępny w naszym sklepie Sferis. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie go kupić, to możecie skorzystać z oferty. Do wyboru jest także opcja zakupu w wygodnych ratach 0%.